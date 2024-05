Lepore e Zuppi:"Primo maggio dedicato alle vittime di Suviana. Cerchiamo chiarezza insieme sulle morti bianche" | VIDEO

Sul palco del primo maggio parlano l'arcivescovo Matteo Zuppi e il sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo i segretari dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Nei prossimi anni sarà"fondamentale la collaborazione per identificare con chiarezza le cause e le responsabilità perché una tragedia come Suviana non avvenga più" ha detto Zuppi davanti a migliaia di bolognesi che ricordano in piazza i caduti della centrale.

"Il nostro fine ultimo - aggiunge il primo cittadino nel suo appello alla cittadinanza - è che il buon lavoro si generi perché soltanto avendo delle buone imprese possiamo evitare che quelle cattive sfruttino le lavoratrici e i lavoratori."