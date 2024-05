Primo maggio in piazza Maggiore. Parlano i sindacati: "Vogliamo un’Europa sociale" | VIDEO

In occasione della festa dei lavoratori da piazza Maggiore parlano i segretari locali di Cgil, Cisl e Uil, Michele Bulgarelli, Enrico Bassani e Marcello Borghetti. I sindacalisti chiedono un'Europa più coinvolta nella pace nel mondo e nel sociale promuovendo la sicurezza sul lavoro, orari "umani" e la parità di genere.

"Che il Primo maggio sia tutto l’anno. Per ricordare le vittime sul lavoro e lottare per i diritti dei vivi" questo è l'augurio di Bulgarelli, condiviso dai colleghi, dal sindaco di Bologna Matteo Lepore e l'arcivescovo Matteo Zuppi, anche loro intervenuti sul palco.