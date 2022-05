Le ferite della guerra da vicino, il racconto del Prof del Rizzoli: "Su questi corpi ho visto la volontà di uccidere"

Se le immagini delle città bombordate che ci arrivano dall'Ucraina ormai da mesi e purtroppo all'ordine del giorno ci lacerano il cuore, non è difficile pensare come ci si possa sentire a toccare con mano, a vedere da vicino, quanto la guerra possa essere mostruosa. Spietata. Brutale. Lo sanno bene ad esempio i volontari, che non hanno indugiato ad andare sui luoghi del conflitto, ma anche chi da lontano si sta occupando dell'accoglienza dei profughi. Così come lo sanno i medici, ai quali spetta il compito di curare quelle ferite. Che segnano nel profondo, corpo e anima. Come ci si sente in questi casi lo spiegano egregiamente le parole del Prof. Cesare Faldini, Chirurgo Ortopedico del Rizzoli, dove l'altro giorno sono arrivati un giovane, un bambino e la sua mamma. Scampati alla morte. Sul loro corpo ferite da guerra, provocate dalle esplosioni in Ucraina.

Le ferite della guerra viste da vicino

"Un incidente stradale, sul lavoro o una caduta accidentale possono provocare danni enormi, anche, purtroppo essere fatali. Medici ed infermieri in prima linea lo sanno bene, quando si apre la porta dell’ambulanza e la barella corre dentro il pronto soccorso". Parte così il lungo racconto del professore affidato ai suoi canali social per tentare di spiegare che no, le ferite non sono tutte uguali. "C’è un paziente e c’è la sua ferita - sottolinea Fadini - provocata da una forza scaricata accidentalmente sul suo corpo. Accidentalmente è il concetto chiave, perché è una lesione non voluta. Esplode una vertebra, si rompe un femore, uno squarcio ed il sangue…. Ma quando si apre l’ambulanza e c’è una ferita di guerra è diverso".

Come sono in questo caso i segni sul corpo? I danni sulle ossa e sui tessuti - continua l'ortopedico del Rizzoli - sono "incomparabilmente peggiori, perché provocati da proiettili o schegge di bombe, volontariamente studiate e costruite per offendere il corpo umano. Le fratture delle ossa sono veri e propri scoppi, l’anatomia muscolare sovvertita, la stessa cute dilaniata. Ieri sera nel visitare quei pazienti appena arrivati all’Istituto Rizzoli: un’anziana signora, un giovane, un bambino e la sua mamma, ho visto la volontà di uccidere delle armi che li hanno feriti".

Lesioni nelle quali il prof si era già imbattuto in Eritrea, in Camerun ed al Rizzoli quando sono arrivati altri profughi. Ferite alla quali - ammette - non si è mai abituato: "Fa sempre male vederle - aggiunge Faldini - Il percorso di cura non sarà affatto facile. L’assistenza è resa complessa non solo dalle ferite estese ma anche dalla barriera linguistica, ma i nostri ausiliari ed infermieri sono tosti! Ci vorranno molti interventi. Ortopedia, chirurgia plastica, riabilitazione. Un percorso lungo per provare se non a cancellare quanto meno a ridurre gli esiti di queste spaventose lesioni".

Ferite da guerra, tre pazienti ricoverati al Rizzoli

Sono tre i profughi giunti a Bologna dall'Ucraina e ricoverati la scorsa settimana presso il Rizzoli con ferite da guerra. Si tratta di un bambino di 5 anni, la sua giovane mamma ed un ragazzo di 28 anni. Gli interventi a cui sono stati sottoposti - spiegano dall'ospedale -sono altamente complessi e hanno necessitato di un grande lavoro sinergetico tra le diverse équipe: sono state coinvolte la Clinica Ortopedica e Traumatologica I diretta dal prof. Cesare Faldini; la Chirurgia protesica diretta dal prof. Francesco Traina; la Clinica IV Ortoplastica diretta dal prof. Marco Innocenti; l'Ortopedia Pediatrica, dove il bambino e la mamma sono ricoverati, diretta dal prof. Davide Donati



