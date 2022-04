25 aprile, il programma delle celebrazioni a Bologna e dintorni

Sarà un 25 aprile speciale: dopo due anni, infatti, si torna finalmente in presenza nei luoghi simbolo di Bologna e provincia per celebrare la 77^ Festa della Liberazione.

Le celebrazioni cominceranno alle 10.15 con l’alzabandiera in Piazza del Nettuno con un picchetto militare d’onore e la deposizione di corone di fiori al Sacrario dei Caduti Partigiani. Qui ci sarà il discorso della vice sindaca Emily Clancy – vista la positività al Covid del sindaco Matteo Lepore – della presidente provinciale dell’Anpi Anna Cocchi e di Raffaele Donini in rappresentanza della giunta regionale. La cerimonia si concluderà con il Piccolo Canto Disarmante, a cura di Archivio Zeta, e con il coro delle Mondine di Bentivoglio, che intoneranno “Bella Ciao”, canzone simbolo della Resistenza.

Pratello R’Esiste, il programma

Qui si inizia alle ore 10.30 con la posa di una corona di fiori all’angolo con via Pietralata in commemorazione dei caduti del Pratello, poi alle 11 il Coro R’Esistente, poi la celebrazione si sposterà in Villa Casarini per ricordare le vittime omosessuali deportate durante il nazifascismo. Ci saranno poi le esibizioni sui palchi di Piazza San Francesco e Piazza San Rocco, con oltre dieci artisti che si esibiranno dalle 12.30 in poi.

In via del Pratello i bar saranno aperti dalle 11 alle 23 e ci saranno tantissime iniziative in tutta la zona: tornei di briscola al Barazzo, biliardino al Mutenye, banchetti di associazioni e realtà del territorio e poi ancora jam session, presentazione di libri e laboratori per bambini.

Le celebrazioni a Monte Sole e Marzabotto

A inaugurare la festa di Monte Sole ci sarà il Presidente della Camera Roberto Fico e con lui il giornalista Paolo Berizzi, sotto scorta perché minacciato dai gruppi di estrema destra, e lo scrittore Paolo Nori, con la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi a fare gli onori di casa.

Nel pomeriggio incontro con le lavoratrici e i lavoratori della Saga Coffee, che racconteranno la loro lotta contro la chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano, a seguire le esibizioni di Maraktimba, Drunk Butchers, Altre di B, Folkatomik e Rumba de Bodas. E poi laboratori, mostre, installazioni e punti ristoro. Per tutta la giornata sarà garantito il servizio navette gratuito di andata e ritorno da Pian di Venola (sottopasso FS lato fiume Reno) a Monte Sole dalle 10.00 alle 20.00.

La Festa della Liberazione tra musei e mostre

Non solo celebrazioni in città: anche diversi musei e mostre saranno visitabili nella giornata del 25 aprile. Ad esempio, la Pinacoteca di Bologna, che per la Festa della Liberazione resta aperta con orario 10-19. Anche il MAMbo visitabile dalle 10 alle 19. A Palazzo Fava l'occasione per visitare La quadreria del Castello. Pittura emiliana nella Collezione di Michelangelo Poletti è anche questa giornata speciale: lunedì 25 aprile 2022 ore 10.00-19.00. Anche Palazzo Albergati lunedì 25 aprile sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con due mostre fotografiche da non perdere: Oliviero Toscani e "Photos!".

