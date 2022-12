Pronto Inquilino con Ffody donerà 500 coperte salvavita ai senzatetto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Messaggio Pronto Inquilino, la prima rete italiana di Relocation Strategist, esperti trasversali in locazioni immobiliari residenziali, si distingue ancora una volta per la sua attenzione nel promuovere valori come sostenibilità e innovazione, impegnandosi al fianco della startup innovativa Fody SB Srl, per aiutarla a raggiungere il suo obiettivo: Donare un milione di coperte salvavita entro il 2030, coinvolgendo oltre 1000 persone con disabilità e valorizzando oltre mille tonnellate di scarti tessili. La startup di tipo benefit trasforma scarti tessili ed eccessi di produzione delle aziende in coperte salvavita, che dona a persone senzatetto, rifugiati ed animali abbandonati in tutta Italia ed Europa, valorizzando persone svantaggiate che, attraverso laboratori collettivi professionalizzanti, incontrano nuove opportunità di lavoro. Ecologia Le case non si spostano, infatti la qualità della vita che possono offrirci è fortemente condizionata dalla qualità dell’ambiente che le circonda; per questo Pronto Inquilino è stata la prima realtà del settore immobiliare a sostenere Fody, finanziando il recupero e la valorizzazione di oltre 500 kg di scarti tessili destinati allo smaltimento e che avrebbero prodotto CO2. Inclusione A pochi chilometri di distanza dal più grande distretto tessile d’Europa le attività di trasformazione del materiale di scarto fortificano il tessuto sociale locale. A valorizzare i tessuti salvati da pronto Inquilino saranno infatti gli artigiani speciali dell’associazione IL SOLE ADP e Fondazione Raggio Verde, entrambe impegnate da molti anni nella gestione di percorsi di autonomia per persone con disabilità intellettive. Sostegno Terminata la lavorazione dei tessuti, le coperte saranno donate ad enti ed associazioni benefiche, per proteggere dal freddo cinquecento persone senzatetto tra Bologna e Milano, che grazie alla collaborazione tra Pronto Inquilino e Fody potranno contare su un aiuto concreto per superare l’inverno. Curiosità Fody SB è tra le cinque aziende innovative che in questo 2022 sono state selezionate dal PRISMA (Prato Industrial Smart Accelerator), per aiutare le aziende storiche del tessile pratese ad innovarsi attraverso la collaborazione con le startup ospitate dalla “Casa delle tecnologie emergenti” di Prato. Dichiarazioni “Con Fody chiunque può donare una coperta salvavita a distanza, offrendo conforto ai soggetti più fragili della nostra comunità, consentendoci di valorizzare persone svantaggiate e ridurre l’enorme impatto ambientale dell’industria tessile”. Dichiara Luca Freschi, CEO della startup benefit già pluripremiata da CNA, Confindustria e AIRC, per poi proseguire “Vedere professionisti impegnati nell’accompagnare i propri clienti verso le migliori soluzioni abitative, scendere in campo al nostro fianco, per aiutare concretamente anche chi non può beneficiare dei propri servizi, è testimonianza di grande lungimiranza e responsabilità sociale.” " Sono rimasto colpito dal progetto sin dalla prima volta in cui Luca Freschi me ne ha parlato. Penso che Fody rapprensenti perfettamente un esempio virtuoso di economica circolare inclusiva che coniuga valore ed innovazione." Dichiara Antonio Marsella CEO di PRONTO INQUILINO azienda leader in Italia in Realocation Strategies.