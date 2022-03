Guerra in Ucraina: i punti di raccolta di prima necessità a Bologna e provincia

"Servono medicine, prodotti di prima necessità e cibo in scatola" è l'appello che le varie associazioni hanno lanciato a favore del popolo ucraino. Sotto le Torri e in vari comuni della provincia, in poco tempo, sono stati i vari i punti di raccolta organizzati e dove chiunque può donare.

Punti di raccolta beni prima necessità per Ucraina a Bologna

- Via dell'Unione 6/A Bologna : la raccolta è promossa da Gruppo Trans in collaborazione con l’associazione Italia-Ucraina con sede a Bologna. Il punto è aperto dalle 8:30 alle 12:00, e il giovedì dalle 8:30 alle 20.

- Piazza Spadolini 3 / Graf Bologna: Il Museo Ucraino Bologna ha avviato una raccolta di beni di prima dopo aver avuto contatti con l’Associazione Italia-Ucraina di Bologna.

- Chiesa di San Michele dé Leprosetti in Piazza San Michele (laterale strada Maggiore) Bologna - Referente Don Mykhailo

- La Giunta regionale ha invece deciso di avviare una raccolta fondi rivolta ai cittadini dell’Emilia-Romagna. Chiunque potrà versare – indicando con chiarezza la causale "Emergenza Ucraina" - al seguente Iban: IT69G0200802435000104428964. Dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1BA2.

- Ozzano: il gruppo di volontari di Partecipa anche tu ODV di Ozzano si associa all’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Budrio, della Caritas e della Protezione Civile di Budrio organizzando una raccolta di beni materiali venerdì 4 marzo, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 presso la sede in via Emilia, 337 (località Maggio - Ozzano)

- Castenaso : raccolta beni prima necessità al Centro sociale l'Airone, tutti giorni feriali dalle ore 9 alle ore 11

- Zola predosa: Monastero san Luca di Crimea. Tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

Elenco in aggiornamento

Cosa si può donare

Le varie associazioni hanno fatte liste di ciò che serve in maniera urgente, tra cui:

- Coperte,, sacchi a pelo, tappeti, coperte, impermeabili, cuscini, detergenti per il corpo, dentifrici e spazzole, pannolini e tamponi, asciugamani di carta, antisettici, alcol, maschere riutilizzabili e monouso

- Paracetamolo cp 500 mg, Amoxicillina cp 1 g, Alprazolam 0,25 mg, Paracetamolo supposte 125 mg e 250 mg, Amoxicillina sospensione bambini, Betametasone (Bentelan) 0,5 mg e 1 mg

- Asciugamani in microfibra, stoviglie riutilizzabili

- Batterie, candele, torce elettriche

- Kit di primo soccorso

- Pasta, acqua, barrette energetiche, frutta secca, noci, cibo in scatola, cereali. Concentrati di cibo

- Abbigliamento uomo, donna, bambino, intimo termico, scarpe da uomo, donna e bambini