Calato il sipario su Sanremo, ecco quanto hanno guadagnato Gianni Morandi & co

Sul palco dell'Ariston è calato il sipario. Ormai archiviate le varie polemiche - dalla canzone di Fedez nel cui è mirino è finito anche il viceministro bolognese Galeazzo Bignami (con tanto di polemica vs la Rai), all'esibizione di Blanco. Ora è tempo di incassare. Per cantanti e conduttori.

Il cachet di conduttori e cantanti del Festival di Sanremo 2023

In molti si sono chiesti a quanto ammonti il cache per conduttori, co-conduttrici e cantanti. Sul web le indiscrezioni parlano di cifre stellari. A partire da quella percepita dal mattatore della kermesse, Amadeus, che percepirà 70 mila euro per ogni serata andata in onda. Segue a ruota l'artista nostrano: per Morandi si parla di un cachet di circa 60mila euro a serata. Svariate decine di migliaia di euro in meno, ma pur sempre da capogiro, sarà il saldo che arriverà sui conti correnti delle 3 co-conduttrici protagoniste del Festival 2023: a ciascuna 25mila euro a serata. Il guadagno di Chiara Ferragni però - come ha annunciato l'imprenditrice digitale nelle scorse settimane - sarà devoluto in beneficenza e supporterà la rete nazionale D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, associazione contro la violenza sulle donne (gesto peraltro che ha incassato il plauso del Governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini).

Passando ai cantanti, il trattamento è differente. In base alle notizie trapelate, per gli artisti in gara sarebbe previsto soltanto un rimborso spese. Ma anche in questo caso 'mamma Rai' sarebbe generosa, il rimborso in questione può infatti arrivare fino a 48mila euro per ciascuno.

Morandi non si risparmia in nulla e conquista il pubblico di Sanremo

Se vari sono stati i polveroni sollevati durante il Festival della canzone italiana, che spesso hanno spaccato a metà il pubblico del web, tutti - o quasi - d'accordo sulla promozione dell'eterno ragazzo di Monghidoro, che con le sue 78 primavere sulle spalle non si è risparmiato. In nulla. Dall'esibizione (a sorpresa) della prima serata (annunciata da Amadeus solo una manciata di ore prima dell'avvio della gara), allo scatenato duetto con Sangiovanni (VIDEO ). Dalla magistrale interpretazioni di brani storici della musica italiana con gli altri due giganti del palcoscenico Al Bano e Ranieri, fino all'emozionante performance in omaggio al collega-amico-concittadino scomparso, Lucio Dalla. Senza dimenticare l'immagine ormai iconica del cantautore bolognese che, con tanto di scopa alla mano, si è prodigato nel rassettare la scenografia sconquassata da Blanco. Una vera e propria lezione di stile (e di vita). Gianni ha così conquistato larga fetta di pubblico e si è anche imposto come trend topic sui social. Insieme a Marco Mengoni è senz'altro lui il vincitore di questo Festival di Sanremo.