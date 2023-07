2 agosto 1980. Quel che resta della bomba

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Yuri Zini aveva sei anni quando quella mattina era in stazione insieme al padre in attesa del treno che li avrebbe riportati a casa. Sono passati 43 anni ma il ricordo è ancora nitidissimo e dopo anni in cui la sua vita è stata segnata per sempre da quel tragico evento, ha trovato il coraggio di scrivere quello che si è tenuto dentro per anni. La paura e il senso di colpa per essere sopravvissuto, il coraggio di guardare avanti e di lottare per cercare la verità, la forza di combattere ogni giorno. Cosa resta quando il tempo passa e ti accorgi di quanto profondamente è stata segnata la tua esistenza? Cosa rimane e cosa poteva essere la persona che sei o che potevi essere? in che modo questi eventi cambiano il destino e la definizione di noi stessi? E’ un libro che parla dei titoli di coda della vicenda, di cosa è successo ai sopravvissuti dopo i grandi titoli di giornali, in seguito all’archiviazione in tribunale, dopo la morte dei propri cari. Un’unica voce narrante che si prende sulle spalle il peso di quella corale di tutte le persone coinvolte nella strage che ne uccise 85 e ne ferì oltre 200. Ed. scripta Maneant - il ricavato è destinato all'associazione dei familiari delle vittime - https://www.scriptamaneant.com/sm/negozio/quel-che-resta-della-bomba/