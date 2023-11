Bimbi malati di asma, raccolta fondi per il Maggiore: "Potremo migliorare diagnosi e terapie"

"Miglioreremo il nostro ambulatorio di allergologia e pneumologia pediatrica, le diagnosi precoci così come l'addestramento alle terapie, che per i bambini è fondamentale. Siamo grati a Despar per aver scelto la Pediatria dell’Ospedale Maggiore come beneficiaria della loro raccolta fondi natalizia – commenta Chiara Ghizzi, Direttore Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Usl di Bologna - La generosità dei clienti Despar ci consentirà di acquisire di uno strumento per la diagnosi, la più accurata possibile, dell’asma infantile e della sua gravità, premessa decisiva per poter impostare una terapia appropriata ed efficace. Migliorare la diagnosi dell’asma infantile, patologia che colpisce 5 milioni e mezzo di bambine e bambini in tutta l’Unione Europea, migliora le nostre cure e, soprattutto, la vita dei nostri piccoli pazienti”.

Torna anche quest’anno la tradizionale iniziativa di raccolta fondi natalizia interamente promossa e creata da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, che si svolgerà dal 20 novembre e durerà fino all’ 11 dicembre 2023. In Emilia-Romagna l’obiettivo è di raccogliere risorse da destinare al reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Bologna, un pilastro per tutta la regione Emilia-Romagna nella ricerca di terapie innovative, prevenzione e diagnosi precoci per i bambini affetti da patologie infantili.

Si dona in tutta la regione Emilia-Romagna: bastano anche pochi centesini per fare molto

In occasione della speciale campagna “Un piccolo gesto: il tuo dono alla comunità”, in tutti i punti vendita della regione, i clienti di Aspiag Service Despar potranno scegliere di contribuire alla raccolta fondi ogni volta che effettueranno un acquisto. La modalità sarà semplice ed efficace: i clienti potranno chiedere in cassa di arrotondare lo scontrino della spesa e la differenza dell’importo verrà automaticamente destinata a sostenere le attività di ricerca del reparto di pediatria bolognese..

"Siamo lieti di annunciare l'avvio della nostra campagna di raccolta fondi natalizia a sostegno del reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Bologna, un centro di eccellenza per la ricerca e la cura dei bambini affetti da patologie infantili nella regione – ha dichiarato Alessandro Urban, Direttore Regionale Emilia Romagna Aspiag Service Despar – Sono ormai diversi anni che supportiamo numerosi progetti e iniziative di beneficenza che, grazie alla generosità dei nostri clienti, ci consentono di raccogliere fondi destinati a sostenere le aree della sanità, del volontariato e dell'assistenza sociale e con questa iniziativa proseguiamo e potenziamo ulteriormente il nostro ruolo come membri attivi nella comunità che ci ospita, continuando a promuovere e valorizzare progetti e azioni che mettono al centro le persone”.