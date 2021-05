Telethon: la promozione dei Biscotti del Cuore prosegue a Castenaso

Un modo per sostenere bellissimi progetti

Nel comune di Castenaso la Consulta Comunale del Volontariato aderisce alle iniziative a favore della ricerca medico-scientifica di Telethon ed ha organizzato per sabato 15 maggio, dalle 9:00 alle 17:00 un banchetto di presentazione dei prodotti solidali di Telethon Primavera presso la sede della Pubblica Assistenza, in via Amendola, 5.

Il gruppo dei volontari della Consulta di Castenaso, a cui partecipano anche il Centro Sociale L’Airone, il Gruppo Teatrale “Al nostar dialatt” ed il Circolo Fotografico La Rocca, da anni ha sempre sostenuto la Fondazione Telethon con la iniziativa pubblica predisposta in piazza, l’8 dicembre. Quest’anno, per dare un segnale di ripresa, raddoppia a Primavera e dà un appuntamento ai cittadini di Castenaso per distribuire le gradevolissima scatole di latta dei Biscotti del Cuore.