È stato riaperto alle 21:30 di ieri sera 19 novembre il Raccordo di Casalecchio, chiuso dallo scorso venerdì per consentire i lavori di ammodernamento al km 1 in corrispondenza del sottovia di via del Lavoro. Prevista per questa mattina alle 6, la riapertura è avvenuta in anticipo e riguarda entrambe le direzioni in entrata e in uscita. Attualmente si circola senza problemi al traffico.

I lavori, fa sapere Autostrade per l'Italia, si sono svolti 24 ore su 24 e hanno visto impegnate su turni una trentina di maestranze e oltre una dozzina di automezzi tra frese, finitrici, rulli, bobcat, motospazzole e autobotti.