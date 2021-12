Luminarie artistiche in Via D’Azeglio: quest'anno sono dedicate a Raffaella Carrà

Un omaggio alla mitica Raffaellà Carrà da Bologna che quest'anno dedica le sue luminarie artistiche di via D'Azeglio all'intramontabile icona dello spettacolo. L'allestimento si concluderà venerdì 10 dicembre con la loro accensione.

Dopo l’omaggio alla poetica di Lucio Dalla nel Natale 2020 con Futura, quest'anno il Consorzio di Via D'Azeglio pedonale in collaborazione con Comune di Bologna, Fondazione Policlinico Sant'Orsola, Confcommercio Ascom Bologna e GAM Galleria d’Arte Maggiore, focalizza il pensiero artistico su un profilo popolarissimo e amatissimo dal pubblico italiano ed internazionale, soprattutto spagnolo e sud americano.

Nata a Bologna il 18 giugno 1943 e recentemente scomparsa, nel luglio scorso, sarà ricordata nell’installazione "Con Tanti Auguri! RaffCarrà", ideata dal Consorzio e da Tiziano Corbelli che ne cura la Direzione Artistica.

Venerdì l'accensione

Per le luminarie artistiche che si accenderanno venerdì sono stati scelti quattro fra i brani più rappresentativi e che potessero far emergere l’abbraccio dell’omaggio luminescente: “Ballo Ballo”, “A far l'amore comincia tu”, “Tanti Auguri” e “Rumore”. Sono state scelte strofe che hanno non solo la memoria di canzoni note dell'artista, ma che potessero incontrare la filosofia che caratterizza il progetto. Per l’utilizzo dei testi si ringraziano le edizioni musicali Arcoiris, Sugarmusic, Warner Chappell Music Italiana e gli autori Gianni Boncompagni, Franco Bracardi, Daniele Pace, Paolo Ormi, Andrea Lo Vecchio e Guido Maria Ferilli.

I titoli dei brani sono stati disegnati da: Malika Ayane (Ballo ballo), Bob Sinclar (A far l'amore comincia tu), Nina Zilli (Tanti Auguri) e da Alexia (Rumore).

Oltre ai brani luminosi, sono stati promossi dal Consorzio e disegnate dalla mano di Axel Buscarini 4 volti che rappresentano momenti della carriera della Carrà e saranno collocati lungo la passeggiata. I disegni e i titoli sono realizzati da Antonio Spiezia e i testi da Roberto Tatì. Si ringrazia inoltre Paolo Fratta di Positiva per la collaborazione con Nina Zilli, Alexia, Malika Ayane. Si ringrazia Cristina Cimino per collaborazione Bob Sinclar.

"Omaggio ad una grande artista nata a Bologna"

Simone Dionisi, presidente del Consorzio annuncia: “Quest’estate abbiamo tutti appreso con sconcerto la notizia della scomparsa della Signora Carrà, personaggio iconico che ha saputo travalicare i confini nazionali, facendosi amare a livello mondiale, ha influenzato generazioni con la sua energia, voglia di vivere con il suo ritmo, un’artista completa. Così si è deciso di dedicarle, le installazioni luminose di via D’Azeglio. Le luminarie esprimeranno la sua gioia, allegria, colore.

Dopo tanta sofferenza ci piacerebbe che l'anno prossimo la felicità e l'amore fossero gli ingredienti principali. Il nostro grazie va alla famiglia di Raffaella, a Sergio Japino compagno, ballerino, coreografo e regista, sempre vicino a lei, al suo collaboratore Alessandro Lo Cascio, al suo assistente personale Gianluca Bulzoni.

Inoltre vogliamo ringraziare gli artisti Nina Zilli, Alexia, Malika Ayane e Bob Sinclar, per aver accolto il nostro progetto, che non ha solo una valenza di omaggio. Abbiamo invitato loro, a scrivere i titoli dei brani scelti, che saranno poi riprodotti al neon e posati sulla via. Come avviene da anni, le nostre installazioni sono anche un’operazione sociale in favore del Policlinico Sant’Orsola.

L’opera luminescente di presentazione del progetto che si affaccia su Piazza Maggiore porterà il volto di Raffaella Carrà. E la passeggiata di via D’Azeglio si apre con gli Auguri autografi che scrisse in un’occasione e volutamente al neon giallo perché il giallo era il suo colore preferito”.

“Un omaggio a una grande artista nata nella nostra città – è il commento del sindaco di Bologna Matteo Lepore - quello che avverrà fra pochi giorni in via D’Azeglio va ben oltre le luminarie natalizie. Un progetto artistico e solidale che esprime amore per la musica e per Raffaella Carra’. Ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile. Sono sicuro che questa installazione farà Rumore!”.