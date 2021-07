Raffaella Carrà è morta, mondo dello spettacolo in lutto

"E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre"

Mondo dello spettacolo in lutto. E' morta Raffaella Carrà. Ad annunciarlo il compagno di una vita Sergio Iapino: "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".

Al secolo Raffaella Maria Roberta Pelloni, l'artista era nata a Bologna 78 anni fa, da padre emiliano e madre romagnola. E' stata una showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, radiofonica e autrice televisiva italiana.

Per anni incontrastata "regina della televisione italiana" è stata presente nei palinsesti televisivi dalla fine degli anni sessanta . Durante la sua lunga carriera è diventata un'icona della musica e della televisione italiana, riscontrando grandi consensi anche all'estero, soprattutto in Spagna.Successo nella musica: aveva dichiarato di aver venduto oltre 60 milioni di dischi e di possedere 22 dischi tra platino e oro.

L'appello ai potenti per la terra emiliana dallo stadio Dall'Ara

L'ultima apparizione a Bologna, nel 2012, sul palco dello stadio Dall'Ara, al 'Concerto per l'Emilia' post sisma, dal quale la spumeggiante show-girl emiliana aveva scosso i potenti d'Italia per la ricostruzione post sisma.

