Il ragù bolognese (e la tagliatella), lo strichetto, l’olio dei colli e il tagliere dei Salsamentari diventano De.Co.

Da oggi altri cinque prodotti e saperi della tradizione bolognese ricevono il marchio di Denominazione comunale d’origine da parte del Comune di Bologna e si distinguono nel panorama delle eccellenze locali. Sono il ragù, la tagliatella al ragù, lo strichetto, l’olio dei colli bolognesi e il tagliere ad aver superato l’esame della commissione di esperti che valuta l’iscrizione al registro De.Co. Bologna e che aveva promosso lo scorso anno il tortellino e il merletto con tecnica Aemilia Ars.

Allo scopo di promuovere e conservare nel tempo i sapori e i saperi che identificano il patrimonio culturale e popolare della nostra comunità, la Giunta comunale ha approvato la delibera che riconosce il ragù come uno dei prodotti più rappresentativi del territorio. Il ragù è il condimento tipico bolognese per antonomasia, una delle ricette più apprezzate e conosciute in Italia e anche all'estero. È tradizionalmente servito con la tagliatella all'uovo, ma è usato anche per condire altri tipi di pasta come gli strichetti, il tipico piatto contadino del passato.

Altra eccellenza che conquista la De.Co. è la rete di aziende agricole che coltivano olivo e producono l'Olio extra vergine Colli di Bologna, un olio patrimonio della cultura, storia e tradizione del territorio dei colli della provincia di Bologna, a sud della Via Emilia.

Infine entra nel registro delle De.Co. il tagliere, l’antipasto di salumi formaggi e sottoli accompagnato da pane tipico che si trova in tutti i locali e che, nella composizione presentata dai Salsamentari, mira a valorizzare e conservare l’unicità del patrimonio gastronomico del territorio metropolitano.

È stata deliberata dalla Giunta anche l’iscrizione nel registro dell'associazione Ragù The Real Bolognaise Sauce APS, dell’associazione Apostoli della Tagliatella e della Rete olio extravergine Felsineo per la loro attività di promozione e produzione dei nuovi prodotti De.Co.

Bologna ha istituito la Denominazione comunale nel 2020 per valorizzare i prodotti e le lavorazioni che meritano un riconoscimento grazie alla loro tipicità e tradizione, salvaguardare le produzioni locali e promuovere le specificità culturali e storiche del territorio. L’attestazione, che è stata assegnata finora a ben 8 eccellenze locali, riguarda prodotti del settore agroalimentare ma anche quelli artigianali, ottenuti secondo modalità che si tramandano nel tempo.

Il riconoscimento De.Co. valorizza l’origine locale del prodotto, ne racconta e fissa la composizione e al contempo rappresenta una garanzia degli ingredienti utilizzati dai produttori del territorio, tutelando così anche i consumatori.