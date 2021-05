Ozzano si prepara all’estate: “Parte l'Arena all'aperto davanti al Comune, nel rispetto delle norme anti Covid"

A Ozzano la cultura e gli eventi di intrattenimento si sono rimessi in moto in vista della bella stagione. Domenica, infatti, parte la nuova edizione di r-Estate a Ozzano 2021, con l'Arena spettacoli all'aperto, nell'area verde davanti al Comune.

"Ripartiamo con gli eventi e la rassegna estiva - spiega a Bologna Today il sindaco Luca Lelli - Rispettando le regole anti covid l'arena sarà davanti al Comune. Il cartellone per la stagione estiva in parte è già pronto. Per alcune cose, infatti, era necessario capire l'orario del coprifuoco al fine di organizzare tutto nei minimi dettagli. Per l'Arena, causa pandemia, l'accesso è limitato e a numero chiuso, quindi occorre la prenotazione, chiamando o scrivendo al'ufficio cultura del Comune".

In attesa di svelare tutto il cartellone estivo, è già chiaro il programma di ArtinCirco Festival, che oltre a Ozzano toccherà anche in comuni di Castel San Pietro e Minerbio. A Ozzano l'appuntamento è il 31 maggio, e l'1, 2, 7, 8, 9 giugno. Uno spettacolo che punta al circo contemporaneo, con concerti, installazioni ludiche, racconti animati e laboratpri di circo. Anche in questo caso gli eventi sono tutti con la prenotazione obbligatoria.