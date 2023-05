Realtà aumentata e virtuale, così Bologna guarda al futuro

Realtà virtuale e realtà aumentata a supporto dell’inclusione e dell’accessibilità a proposte di intrattenimento, con l’obiettivo di abbattere quanto più le barriere architettoniche e socio-economiche per persone con fragilità attraverso un accesso agevolato ad esperienze artistico-culturali.

E' questo l'obiettivo che si propone Loblò, progetto di sperimentazione creativa attraverso nuove tecnologie XR nato nell’ambito del percorso di accelerazione innovativa “Battiti Creativi” a supporto delle Industrie Culturali e Creative del territorio.

Grazie ai risultati delle prime versioni embrionali del progetto, condotte tra 2021 e 2022 in ambito sociale all’interno dei centri di ASP Città di Bologna e della associazione di volontariato “Il Ponte di Casa Santa Chiara”, a fine aprile è stata avviata una nuova sperimentazione assieme agli utenti del centro socio-sanitario di AIAS onlus in Piazza della Pace.

A colloquio con Lorela Mehmeti, ricercatrice dell'Università di Bologna, che ha preso parte all'iniziativa.

Lorela, ci illustra come è nato Loblò?

Il progetto Loblò è nato nel 2021 dalle sperimentazioni di utilizzo di realtà virtuale e contenuti immersivi, compiute dal visual designer Gianluca Benvenuti assieme a destinatari affetti da deterioramento cognitivo (demenze senili) presso il centro diurno "Margherita" di ASP Città di Bologna.

Nel 2022, in partnership con ZED Festival, è stato attivato un laboratorio presso l'associazione di volontariato "Il Ponte" (Bologna), dedicato a persone con disabilità gravi.

Quale il suo ruolo nel progetto?

In quanto ricercatrice universitaria, il mio ruolo è quello di collocare il progetto all'interno di un gap innovativo del tessuto regionale e di identificare i stakeholders interessati al progetto per uno sviluppo quanto più veloce e radicato. Collaboro con le realtà promotrici del progetto, e quindi mi occupo dell'inserimento del progetto nel contesto sia sociale che scientifico.

Avete avuto già modo di applicarlo con alcuni utenti del centro socio-sanitario di AIAS onlus. Nello specifico cosa è stato fatto? Come gli utenti hanno potuto immergersi nelle realtà aumentate e virtuali? Quale il riscontro?

L'utenza di AIAS presente la giornata del 27 Aprile era composta da persone rientranti nella fascia "anziani" senza aspetti di deterioramento cognitivo. Hanno avuto modo di vedere in realtà virtuale dei luoghi del mondo scelti da loro, fotografati in 360°, e di poterli esplorare. Hanno visualizzato un film di videodanza a 360° girato alle Serre dei Giardini Margherita, prodotto da ZED Festival, in realtà virtuale. Infine, abbiamo portato un tablet per fargli visualizzare un libro illustrato in realtà aumentata distribuito da ZED Festival, con al suo interno dei contenuti performativi 3D di danza. I feedback sono stati molto positivi, soprattutto per il fatto di avergli presentato entrambe le differenti tecnologie (aumentata e virtuale), cosa che gli ha permesso anche di apprezzarne le differenze. Se della realtà virtuale hanno apprezzato l'aspetto di immersività (collegato al fatto di potersi trovare o ritrovare in luoghi inaccessibili o difficilmente raggiungibili), di quella aumentata hanno apprezzato la facilità d'uso e la sua immediatezza.

L’importanza di questo progetto è testimoniata da diversi studi nel settore psico-cognitivo . Può illustrarci qualche esempio di questi studi e dei risultati raggiunti?

Dalle risultanze degli studi e delle ricerche internazionali si dimostra che l'immersione replicata in VR favorisce lo salute mentale delle persone.

A livello nazionale, è molto famoso l'esempio del parco dello Stelvio che ha sviluppato il progetto “un parco per tutti“, creando un Virtual Reality Point al centro di Bormio. Altre università, come Trieste e Padova stanno lavorando in questa direzione, non solo per le persone disabili ma per tutti coloro che hanno dei limiti motori.

La nostra idea è nata nello specifico dalla ricerca giapponese del concetto Forest Bathing o Ecoterapia e dalla volontà di includere coloro che non possono fruire di queste esperienze.

Ci spiega la differenza tra le due tipologie di realtà (aumentata e virtuale)? Quali gli ambiti di applicazione possibile oltre all'utenza già testata?

Realtà aumentata e virtuale sono estremamente differenti sia a livello di hardware che di "output". La realtà aumentata necessita di un device dotato di fotocamera (smartphone o tablet), la quale viene puntata sulla “scena” e cerca di riconoscere un qualche tipo di target (un qr-code, un’immagine o un piano generico) sul quale far comparire degli elementi aggiuntivi e visualizzarli sullo schermo del device.

La realtà virtuale invece necessità di un headset da collocare sul viso (composto da due piccoli schermi che vanno a posizionarsi a cavallo degli occhi, per permettere una visualizzazione stereoscopica) e permette di visualizzare ambienti 3d, foto e video a 360° in modalità immersiva. Gli headset sono associati a dei controller che permettono di interagire con la realtà virtuale.

La realtà aumentata è quindi più “leggera” da utilizzare e si presta nello specifico in progetti in cui è importante avere un collegamento effettivo con la realtà circostante o con degli oggetti al suo interno (Ad esempio un libro illustrato con delle pagine animabili in realtà aumentata). La realtà virtuale invece si presta nel caso in cui si vuole trasportare l’utente all’interno di un'ambientazione o di una esplorazione interattiva.

Ci sono delle ulteriori sperimentazioni al vaglio su questo solco?

Certamente, la sperimentazione si svilupperà sulla scia della raccolta dei feedback dei pazienti e dei loro caregiver per la creazione di prototipi sempre più precisi e basati sulle esigenze degli utenti.