Strade inaccessibili, nuovo recapito posta nelle zone alluvionate

Poste Italiane ha attivato un servizio riservato alle abitazioni delle strade non ancora accessibili nei comuni colpiti dalle alluvioni di maggio.

L’Azienda fa sapere di aver messo disposizione un servizio di recapito alternativo per i cittadini che si trovano in situazione emergenziale (abitazioni in aree irraggiungibili o che sono stati evacuati) nelle località

ancora in situazione critica dei comuni della provincia di Bologna.

Comuni interessati e l’ufficio postale di riferimento

I cittadini interessati avranno a disposizione la corrispondenza a loro indirizzata presso gli uffici

postali indicati, con una tempistica di giacenza differenziata in base alla tipologia di prodotto:

- Posta Registrata (esclusi Atti Giudiziari) e Pacchi: disponibili al ritiro per il periodo normalmente

previsto per i singoli prodotti

- Atti Giudiziari: disponibili al ritiro per cinque giorni lavorativi

- Posta Indescritta: disponibile al ritiro per dieci giorni

Il servizio di recapito alternativo sarà attivo fino al 31 agosto 2023 salvo eventuali proroghe.