Regali di Natale per un bolognese doc: 5 idee originali rigorosamente Made in Bo!

Se Bologna è una regola, così come spiega Luca Carboni in una delle sue ultime canzoni, per un vero Bolognese doc sotto l'albero non possono mancare regali che riportano alla città, e quest'anno c'è l'imbarazzo della scelta! Cosa prendere? Se volete stupire qualcuno ecco i regali che potrebbero fare al caso vostro!

Calendario in dialetto

Tra le novità di quest'anno c'è il calendario in dialetto: un modo unico e divertente per riscoprire anche il dialetto, tra modi di dire anche del passato, sempre molto apprezzatto, trovando modi e detti anche antichi!

La tombola

Tra le novità di quest'anno troviamo la tombola bolognese con all'interno la classica e rinomata Smorfia: la Tombulaggna. Una vera novità nel campo dei giochi da tavola, con una spiegazione e un simbolo per ogni numero, lanciata dall'associazione no profit succedesoloabologna. E' possibile acquistarla presso lo store in Corte de Galluzzi 13/A, in tutte le librerie e online sia su Amazon che sul sito Minerva Edizioni.

Un anello com le Due Torri

Avete mai pensato di regalare le Due Torri? Ora è possibile..con un gioiello! Si chiama 'Anello Bolo due Torri' e viene fatto a mano, in argento 925. Un'idea che prende spunto dal simbolo di Bologna e che segue la linea dello skylyne di Bologna di cui fanno parte anche il Bracciale bolo skyline e l'anello bolo skyline. Idee uniche e originali realizzate da Beg'O, il marchio del laboratorio Beghelli, che rappresenta tre generazioni di artigiani orafi che lavorano insieme tutti i giorni per continuare la cultura dell'artigianato locale. Il laboratorio è in via Via Toscana 85 a Bologna

Corso di sfoglina

Puo sembrare strano? Anche no! Per gli amanti della cucina cosa c'è di meglio se non un corso di sfoglina per preparere tortellini, tortelloni, lasagne e tagliatelle come da tradizione? E sono tanti i corsi che partono ogni anno sotto le Torri o in provincia!

Tortellini gioiello

Il tortellino è il simbolo di Bologna, soprattutto quest'anno dopo la vittoria della disfida con Modena. E allora perché non regalare un tortellino gioiello? In città e provincia sono tante le gioiellerie e laboratori orafi che hanno realizzato varie forme e colori di tortellini ciondolo, da appendere al collo. Basta solo trovare quello che più vi piace!

