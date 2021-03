Regioni, oggi il nuovo report 'cambia colori'. L'Emillia Romagna dovrà attendere per lasciare la zona rossa

Atteso per oggi, venerdì 19 marzo, il report dell'Istituto Superiore di Sanità e successiva ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che cambieranno colore ad alcune regioni, che rischiano di seguire l'Emilia Romagna in zona rossa. Se per la nostra regione dovrà trascorrere almeno un'altra settimana prima di poter cambiare colore, essendo finita interamente in area rosso solo lo scorso lunedì 15 marzo, attualmente - dati alla mano -l'unica regione che potrebbe puntare di passare salla zona rossa a quella arancione è il Molise. Rischia molto - anticipa Today - la Toscana che potrebbe finire in rosso anche se il governatore Eugenio Giani spera nella conferma dell'arancione, così come Calabria e Valle d'Aosta.

Regioni Italia, zone e colori ad oggi, 19 marzo

Dopo l'ordinanza del 15 marzo e il decreto legge di Mario Draghi la zona gialla è scomparsa dalla cartina dell'Italia (la Sardegna è in bianco) perché precauzionalmente anche le regioni che hanno numeri del contagio meno preoccupanti sono in arancione.

in zona bianca: Sardegna;

in zona gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;

in zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;

in zona rossa: Oltre alla nostra Regione, Emilia-Romagna, ci sono Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.

Intanto, in attesa del picco - previsto entro fine mese - dall'inizio di questa settimana sono state registrate 1.710 vittime e i dati dell'ultimo bollettino della Protezione Civile parlano di 24.935 contagiati in 24 ore mentre il tasso di positività è del 7%, in aumento di 0,8 punti (353.737 i tamponi molecolari). Sono 3.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in più nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 249. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.694 persone, con un incremento di 177 unità.

Pasqua in lockdown

Il sito del governo ricorda che il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19. Quindi dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, anche in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30). Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.