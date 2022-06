Pianoro: attivato il registro comunale dei volontari cicivi

Il Comune di Pianoro, attraverso appostia delibera, ha regolamentato le forme di collaborazione tra l'ente pubblico e singoli cittadini interessati a svolgere attività solidaristiche integrative dei servizi di propria competenza.

Tutti i cittadini maggiorenni possono rendersi disponibili per fornire parte del proprio tempo per attività di volontariato nelle aree tematiche scolastica/educativa; sociale; civica/culturale/sportiva/ricreativa; tecnica/urbanistica/ambientale; gestionale relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune.

Con l’iscrizione al Registro e la sottoscrizione del rapporto di collaborazione - spiega il Comune - il volontario verrà assicurato contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi.

A questo proposito è stato attivato un modulo online per chi vuole registrarsi in autonomia, accedendo con il proprio Spid al link https://sociali.dgegovpa.it/pianoro/index.zul sezione ‘Servizi Disponibili’.

È inoltre possibile richiedere informazioni o prendere un appuntamento presso l’Ufficio Cultura-Associazionismo tel. 0516529137/105 .



“Con questa misura trova compiuta realizzazione - afferma l’assessore Stefano Buganè- il principio costituzionale della sussidiarietà, con l’obiettivo di riconoscere e dare espressione al valore sociale ed alla funzione dell’attività di volontariato, promuovendo e favorendo tutte le attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, sia tramite le Associazioni del Terzo settore, sia individualmente – intendendo con ciò la volontà del singolo cittadino di mettersi a disposizione della propria comunità in modo spontaneo, gratuito, per fini di solidarietà, di promozione sociale e di cura del proprio territorio.”