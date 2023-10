Zaki, il Comune di Bologna spegne le polemiche: “Ritirare la cittadinanza? Assurdo”

Hanno fatto discutere, e non poco, le parole via social di Patrick Zaki sul conflitto in Medio Oriente e contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo studente egiziano, in un post, aveva definito Netanyahu un “serial killer”, aggiungendo poi di essere “dalla parte dei più deboli”, e che “nel conflitto tra Israele e Palestina nessuno può essere ritenuto come filo-Hamas se sostiene i civili palestinesi”. Un fatto che ha acceso le polemiche, tanto che sia l’ospitata da Fabio Fazio per la nuova stagione di “Che tempo che fa” e sia la presentazione del libro di Zaki ad “Aspettando il Salone” di Torino sono di fatto saltate.

Durante un Question time in Consiglio comunale, l’assessore ai Rapporti con il Consiglio comunale Massimo Bugani ha risposto alla domanda del consigliere di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna su una possibile revoca della cittadinanza onoraria, definendola una richiesta “assurda. Stamattina sul quotidiano Repubblica' è lo stesso Zaki a chiarire e contestualizzare il proprio pensiero, ribadendo con nettezza di essere contrario all'uccisione e all'aggressione di qualsiasi civile, israeliano o palestinese. In ogni caso e in generale, le opinioni espresse possano essere o meno condivise nei contenuti e nei toni, ma in democrazia si discute e non si censura". Per questo "reputo assurda la sua richiesta di revocare la cittadinanza a Zaki – scrive l’agenzia Dire riportando le parole di Bugani –, conferita con voto all'unanimità dal Consiglio comunale, ricordandole che solo fino a qualche mese fa eravamo impegnati come città a chiederne la liberazione da una prigionia impostagli proprio per aver espresso delle opinioni”.