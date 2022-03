Pancake day: la ricetta 'romagnola' e dove mangiarli a Bologna

Il 1 marzo è la giornata dedicata al Pancake: una festa che celebra il tipico dolce delle colazioni americane e inglesi cne nel corso degli anni ha conquistato anche l'Italia.

L'orogine di questo dolce è molto antica, si pensa che già nel 500 a.C in Grecia si facessero dolci a base di acqua, olio e farina e servito con miele una volta cotto. Così anche nel Medio Evo . Un dolce che può essere proposto in mille varianti, dalla ricetta più grassa e gustosa a quella più light. Gli ingredienti principali sono burro, farina, latte, zucchero, lievito, un pizzico di sale e uova, ma esistono davvero tantissime versioni con la cannella, il miele, o anche lo yogurt.

Pancake: la ricetta 'romagola'

Non tutti sanno che in Romagna esistono le 'cantarelle', un dolce tipico della tradizione che come ingredienti vede solo farina, acqua e sale. Come si prearano? E' semplicissimo!

- Versare farina 00 in una ciotola

- Aggiungere un pizzico di sale e gradualmente dell’acqua fredda, mescolando con una frusta

- Ottenuta una pastella versarla su una piastra bollente, facendo cuocere entrambi i lati

- Versare in un piatto grande un filo di olio extravergine di oliva e zucchero semolato

- Una volta cotto il pancake passarlo nel piatto con l'olio e lo zucchero

- Aggiungere cannella, miele o marmellata a piacere.

Dove mangiare i pancake a Bologna

Sotto le Torri sono vari i posti dove fare colazione o merenda a base di pancake. Vi consigliamo sicuramente una sosta da Missbake in via Marsili 1, o da Papparè in via De Giudei. Se amate questo dolce tipico della tradizione americana, non potete non fermarvi a fare colazione anche da Rodolfo in via Caldarese 20, da Doppio Civico-Coffee&Bakery in via Don Luigi Sturzo, 30 o da White Bakery in via delle Moline16. Ultimamente ha inziato a proporre pancakes anche Lampadina, in via Barberia 34