Riqualificazione Bosco della Frattona: "Valorizzato uno straordinario patrimonio del nostro territorio"

A partire dalle ore 15 di sabato 7 ottobre saranno presentati al pubblico gli interventi di riqualificazione recentemente realizzati nella Riserva Naturale Bosco della Frattona grazie al finanziamento del Programma di Investimenti per le Aree Protette della Regione Emilia-Romagna con la compartecipazione del Comune di Imola.

All’interno della Riserva Naturale è stata completamente rinnovata la segnaletica, con la creazione di una nuova grafica sia per i segnali orientamento, sia per i pannelli informativi che presentano i principali ambienti naturali presenti.

Realizzata ex novo un’Aula di accoglienza

Nel giardino pubblico adiacente alla Riserva, conosciuto col nome di “Bosco dei Bambini”, è stata realizzata un’area di accoglienza, attrezzata come una vera e propria aula didattica all’aperto. L’allestimento è stato pensato soprattutto per le scuole, ma l’area resterà sempre aperta e quindi accessibile anche ai cittadini imolesi e ai visitatori interessati. I pannelli interattivi e i giochi educativi consentiranno a tutti di scoprire in modo divertente qualcosa di più sul nostro piccolo ma preziosissimo Bosco della Frattona: l’importanza della biodiversità e della sua tutela, la vita degli alberi e dei funghi del bosco, gli animali che lo abitano – inaspettatamente numerosi per un’area così vicina alla città – sono solo alcuni dei temi trattati nell’aula verde della Riserva.

“Siamo orgogliosi di poter inaugurare questo nuovo allestimento che valorizza ancora di più il Bosco della Frattona, straordinario patrimonio che abbiamo sul nostro territorio dal punto di vista ambientale e luogo di scoperta della natura, in tutte le sue forme, dalla fauna alla flora, sia per le scuole ma anche per tutta la cittadinanza – commenta Elisa Spada, assessora all’Ambiente -. Un allestimento che con l'aula didattica all'aperto nel Bosco dei Bambini offre un'occasione in più di approfondimento e crea un legame ancora più forte con il Parco Tozzoni, attraverso il quale, dal quartiere Pedagna, è possibile raggiungere la Riserva anche a piedi o in bici. Un progetto che mette in evidenza il valore della sinergia con il Parco della Vena del Gesso e il Ceas Imolese che ringrazio per la grande sensibilità, competenza e cura con la quale hanno ideato e realizzato questo bellissimo allestimento che sa raccontare la ricchezza della natura a tutte e tutti. Vi invito a venirlo a scoprire con noi”.

Un pomeriggio di festa

In occasione dell’inaugurazione l’Ente promotore, ovvero l’Ente di gestione Parchi e Biodiversità – Romagna, in collaborazione con il Comune di Imola e il CEAS Imolese, organizzerà un pomeriggio di festa per grandi e piccoli, con visite guidate alla Riserva Naturale, giochi e tante attività di scoperta della Natura. L’appuntamento è sabato 7 ottobre, alle ore 15 all’area di accoglienza della Riserva Naturale Bosco della Frattona (via Suore)

Tutte le attività saranno gratuite.