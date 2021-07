Pet friendly a Bologna: bar, gelaterie e ristoranti dove poter andare

A livello nazionale la legge prevede che i nostri amici a 4 zampe possono essere portati nei luoghi pubblici al guinzaglio ( e con museruola se necessario), salvo diversa indicazione dei gestori. Non tutti, infatti, decidono di permetterne l'ingresso nei locali. A Bologna sono tanti i posti dove sedersi in compagnia del proprio cane o gatto: abbiamo selezionato alcuni bar, gelaterie e ristoranti in base alle recensioni online dei clienti. Scopriamoli insieme!

Dove andare con il proprio amico a 4 zampe a Bologna: