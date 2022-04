Imola, cucina locale: 7 ristoranti da provare assolutamente 

Dova mangiare 'tipico' a Imola? Dove provare quei gusti che caratterizzano la cucina emiliano romagnola? In città e dintorni i locali sono veramente tanti, ma alcuni, più di altri, sono noti per le loro leccornie! Di seguito la nostra guida tra ristoranti e trattorie di Imola, da non perdere assolutamente!

Partiamo con la nota Hostaria 900 in viale Dante Alighieri 20, dove tagliatelle e tortelli caserecci la fanno da padrone in un locale a conduzione familiare, con sedie di legno rétro e giardino. Proseguiamo con l'Osteria del Teatro in via Fratelli Bartolini 1, che prepara specialità romagnole e vanta una cantna con 400 vini nei sotterranei di un'ex dimora del 700 tra volte e pareti di mattoni. Non da meno l' Osteria del Vicolo Nuovo da Ambra e Rosa Specialità emiliano-romagnole, tra soffitti a volta in un locale informale all'interno di un palazzo del 600 in via Codronchi, 6. Una cena da provare è quella nell'Osteria "I Tri Scalên" in Via Marsala, 22, o al ristorante Il Campanaccio in via Emilia Ponente, 40/1, dove la tradizione è di casa. Continuiamo consigliandovi Osteria e Vini da Noi in viale Giovanni Amendola, 63 e Cà del Pozzo in via Salvador Allende, 19: locali dove la cucina locale la fa da padrona.