Il capitano del Frosinone Nicolò Brighenti operato al Rizzoli: "Finalmente libero dal dolore"

Il capitano del Frosinone Nicolò Brighenti operato al Rizzoli. "Auguriamo al capitano di tornare presto sui campi da calcio dopo l'intervento chirurgico alla caviglia effettuato dal dr. Massimiliano Mosca, Clinica Ortopedica e Traumatologica II del Rizzoli. Forza Capitano!" le parole che accompagnato la foto di Brighenti sui social dell'ospedale bolognese.

"L'operazione è andata bene - scrive in un commento sulla foto il capitano del Frosinone - ringrazio il prof. Mosca e tutto il suo team per avermi seguito oggi in questo intervento! Non vedo l'ora di tornare a giocare e spero di farlo finalmente libero dal dolore che mi ha sempre accompagnato in questi mesi!! #forzafrosinone #forzaleoni"".