Roberto Salis: "Commossi per il sostegno a Ilaria. Con il governo italiano rapporto surreale" | VIDEO

“Sono e siamo rimasti molto commossi dalla vicinanza e l’affetto che Bologna ha dimostrato nel sostenere la causa di Ilaria. Ora questa battaglia deve essere completata con la sua elezione al Parlamento europeo”. Il tono di voce serio ma gentile, lo sguardo fermo. Nel silenzio del cortile di Palazzo d’Accursio, di fianco alla vicesindaca Emily Clancy, Roberto Salis parla a sostegno della candidatura della figlia nella lista di Alleanza Verdi Sinistra. Da 16 mesi l’insegnante e attivista 39enne si trova detenuta in Ungheria con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di alcuni neonazisti. L'ultima visita di Salis padre a Bologna risaliva al 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione a Monte Sole.

“Ilaria ha partecipato a una manifestazione contro la sfilata di quattromila persone vestite da nazisti - spiega -. Ora sta bene, ci sentiamo abbastanza di frequente: prima la comunicazione era unidirezionale. Sta iniziando a scrivere e ha capire cos’è successo in questi mesi. In cella ha avuto soltanto accesso alla propaganda di Viktor Orban. E non aveva idea di cosa gli stava accadendo intorno, come le proteste degli studenti americani per la Palestina”. Sulla scelta del sindaco Matteo Lepore di appendere la bandiera palestinese alla finestra del palazzo comunale, che ha causato polemiche da parte della comunità ebraica: “Ilaria è sempre stata molto vicina alla situazione palestinese, è stata un mese a Gaza per attività di solidarietà sul posto. Sarà lei a esprimere le sue idee in merito”.

“Le comunicazioni con il governo italiano? – prosegue – Oggi ho ricevuto dalla Farnesina una chiamata quasi surreale. Volevano verificare che il mio numero di telefono fosse ancora attivo. Queste sono le comunicazioni con cui andiamo avanti ultimamente”. Interviene anche Emily Clancy: “La storia di Ilaria Salis è diventata il simbolo di un’Europa che non vogliamo, in cui i diritti sono in discussione e dove c’è un ritorno inquietante del fascismo. Sostenere la sua battaglia è nelle corde di questa città. Invito già Ilaria a prendere parte a un’iniziativa a Bologna, quando sarà eletta europarlamentare”.