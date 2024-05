Roberto Saviano: "Felice di non essere nella delegazione italiana per Francoforte. Bologna, attenta alla criminalità nella ristorazione" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Io a Francoforte? Sì ma solo come ospite delle autorità tedesche. Sono felicissimo di non far parte della ‘lista Mazza’”. Alla presentazione del suo ultimo libro – Noi due ci apparteniamo, edito da Fuoriscena – ha inevitabilmente tenuto banco la polemica sulla sua assenza dalla delegazione italiana alla Buchmesse, dove il nostro paese sarà ospite d’onore. E da Bologna Roberto Saviano declina l’invito del commissario straordinario del governo Mauro Mazza che nelle scorse ore, nel mezzo della bufera, ha auspicato “che Saviano accetti l’invito e partecipi a uno dei nostri incontri” previsti al Salone del libro tedesco del prossimo ottobre.

“Non andrò assolutamente con la delegazione italiana”, ha ribadito a BolognaToday l’autore campano, forte del sostegno che nelle ultime ore ha raccolto da tanti colleghi del mondo della letteratura e dello spettacolo. Tra gli altri anche i premi Strega Sandro Veronesi, Paolo Giordano ed Emanuele Trevi hanno rinunciato a partire per Francoforte in solidarietà con l’autore di Gomorra. La vicinanza è arrivata anche da Fabio Fazio che su Twitter ha riversato tutta la sua stizza per la “brutta figura planetaria”.

“Loro hanno fatto una valutazione furba: ‘Ti escludiamo perché abbiamo il potere di decidere chi è dentro e chi è fuori’”, prosegue Saviano che non ha mai nascosto le sue posizioni critiche nei confronti dell’attuale governo. Ma per Mazza la scelta è stata fatta su “autori le cui opere fossero integralmente originali”. “La comunità di autori ha dimostrato questo tipo di censura – dice Saviano –. Ed è curioso vedere che quando si è uniti la versione di questo governo che sta andando verso la democrazia illiberale non vince”.

Nel suo nuovo libro, pubblicato a vent’anni dal best-seller Gomorra, Saviano racconta la criminalità organizzata da un nuovo punto di vista: quello dell’amore e del sesso. Istinti che si penserebbero animali, ma che mai come all’interno dei clan sono sottoposti al codice mafioso. “Bologna è espostissima al fenomeno del riciclaggio e della criminalità organizzata all’interno della ristorazione – conclude Saviano –. Le attività possono sfruttare i guadagni del narcotraffico e abbassare i prezzi dei prodotti o fare investimenti. Ma soprattutto hanno un sistema di corruzione che permette di eludere i controlli, e di questa cosa si parla sempre meno”.