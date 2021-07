La Rocchetta Mattei è tra i 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire all’estero

Il sito Enjoy Travel ha pubblicato la lista ufficiale e dei “15 luoghi in Italia che ti fanno sentire all'estero”, e c'è anche una bellezza del bolognese. Quale? La Rocchetta Mattei, che è stata inserita nella lista delle destinazioni che ti fanno sentire all’estero grazie alla somiglianza con la Alhambra di Granada, in Spagna.

La Rocchetta si posiziona all'undicesimo posto: "Nel mezzo dell’Appennino Bolognese sorge un castello quasi atipico per la penisola italiana; la struttura richiama lo stile arabo-moresco andaluso, tipico di Granada. Molto simile al palazzo di Alhambra, infatti, la Rocchetta Mattei -si legge - è stata eretta nella seconda metà dell’Ottocento per volontà del conte omonimo, Cesare Mattei. Il castello venne costruito per essere la sede della nuova scienza o medicina che il conte aveva creato, seppur senza una laurea in medicina. Molti ospiti importanti e persone da tutto il mondo giungevano qui per essere curati da lui.

