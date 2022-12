Rock bazar band e Eventi 3000: ufficializzata la partnership

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Ai nastri di partenza la collaborazione tra la Rock Bazar Band di Bologna e Eventi 3000, storica azienda fondata da Dino De Matteis e avente sede presso la Repubblica di San Marino. La compagine bolognese formata da Elena Iotti, Manuel Bedetti, Matteo Breviglieri, Nicolò Torluccio, Piero Amici e Francesco Torluccio metterà a disposizione dell’azienda sammarinese, impegnata da decenni nell’organizzazione di una grande pluralità di eventi, la propria versatilità laddove sia richiesta. Nata alla fine del 2021, nel periodo post-pandemico, la RBB – Rock Bazar Band ha maturato esperienza e qualità che, ad oggi, sono state messe in campo prevalentemente presso locali ed eventi situati lungo la valle del Reno. La collaborazione rappresenterà per la RBB l’opportunità di poter ampliare i propri orizzonti mentre per Eventi 3000 sarà un’occasione per poter ampliare la propria offerta. Le parole del portavoce della band riassumono lo spirito con cui è nata l’idea: ‘Auspichiamo che da questa collaborazione possano trarre beneficio, non solo i coinvolti ma anche tutti coloro che usufruiranno dei nostri servizi e performance’. Punto di partenza di questa nuova avventura sarà il ‘Festival internazionale del cibo di strada’ che si terrà dal 22 al 25 aprile presso il rinnovato Parco Marecchia di Rimini, evento che renderà la città romagnola, la capitale dello street food, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare i migliori cibi di strada e artigianato del mondo e delle regioni italiane.