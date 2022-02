“Ruotaordinario” il nuovo singolo del cantautore bolognese Baschira

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Baschira nasce da un’ idea di Davide Cristiani, artista di origine bolognese, nato a Molinella, ad Amsterdam ormai da anni. È nei panni di Prospero Baschieri (Baschira), un brigante vissuto agli inizi dell'Ottocento, che il chitarrista decide di portare in scena i protagonisti delle sue storie: gli ultimi, vittime di soprusi e ingiustizie sociali. Accompagnato da sette musicisti, lavora in studio, insieme a Mario da Silva dell’RPM Studio, al mixaggio degli otto brani che andranno a comporre il suo primo album “Zdasdat”, masterizzati dall'ingegnere del suono e producer Pietro Rossi, al RedStone Productions di Amsterdam. A Marzo del 2020 viene pubblicato il suo primo singolo “Il Biondo”, seguito da “A Capo” il 15 Luglio. “Brucia” è il nuovo singolo, che anticipa il primo album del cantautore bolognese, disponibile dal 25 ottobre 2021 su tutte le piattaforme digitali e dal 29 ottobre in rotazione radio e video, pubblicato da Radici Music Records e distribuito da (R)esisto. I singoli precedono l’album “Zdasdat”, che in dialetto bolognese vuol dire “Svegliati”. I brani che compongono l'album sono identificabili con il genere folk, gipsy jazz, acustico, popolare. Testo singolo “Ruotaordinario” La scusa che ho inventato ieri sera, è inutile che ridi perché è vera. Non dirmi adesso già che sei gelosa, allora butta via il tuo abito da sposa. Visto che fai la lista della spesa, segna: per i nani mica me la sono presa, cagna. E mentre intanto intorno tutto trema, il ragno tace e tesse la sua trama. Ti dice: “Caro, cuore, non ti preoccupare” e poi ti lascia solo in mezzo al mare. Alice decide, dice di essere felice, ma poi dimmi a che pensa mentre stira le camicie. Se ti sorride Marianna e ti senti già in canna, sei il suo principe azzurro, lei ti ridurrà in burro. Stasera esci, ti senti come un gatto, buonumore contagioso il tuo senno è distratto. Tu balli strafatto, cercando soddisfatto, di infilarti quatto, coatto dentro a un letto. E’ assurdo che il ristretto tuo pensiero, sia l’ unica cosa che hai di-nero. Hai un’ automobile di certo invidiabile, che in coda tangenziale ti è perfettamente inutile. Abile, amabile, abito inconfondibile, nessuno ti direbbe così labile. Alice decide, dice di essere felice, ma poi dimmi a che pensa mentre stira le camicie. Se ti sorride Marianna e ti senti già in canna, sei il suo principe azzurro, lei ti ridurrà in burro. Libera le emozioni che ti nascono dal petto, questa è l’unica vera legge che rispetto. Crediti Registrato e mixato da Mario Da Silva Mastering Pietro Rossi Grafica cover a cura di Silvia Celiberti Foto realizzate da Lateralfoto Distribuzione digitale e promozione: (R)esisto Distribuzione Etichetta e distribuzione fisica: Radici Music Records