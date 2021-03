San Lazzaro: donato al Comune un mezzo per il trasporto di alunni disabili

Questa mattina in piazza Bracci a San Lazzaro di Savena è stato consegnato all'amministrazione comunale un nuovo mezzo attrezzato della Pmg Italia Spa, Società per la mobilità garantita, che sarà utilizzato in comodato d'uso gratuito, per il trasporto dei bambini e ragazzi disabili in ambito scolastico.

Alla consegna delle chiavi, l'assessora alla Scuola Benedetta Simon ha espresso il suo apprezzamento alle realtà coinvolte nel progetto: "Ringraziamo come Amministrazione tutte le realtà cittadine e le imprese del territorio che hanno partecipato assieme Pmg Italia a questo progetto. Il loro prezioso contributo ci permette di garantire il diritto allo studio di tutti i ragazzi, a partire dal trasporto scolastico. Nonostante la chiusura delle scuole, il Comune di San Lazzaro ha continuato a garantire la frequenza in presenza dei bambini e ragazzi con bisogni speciali, attraverso i propri servizi, tra cui anche il trasporto".

Questa collaborazione è stata possibile grazie al contributo economico di tante realtà imprenditoriali e commerciali, per la maggior parte del territorio sanlazzarese, alle quali vanno i sentiti ringraziamenti dell'amministrazione.