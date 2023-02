Sanremo 2023: vince Mengoni, ma anche Morandi. L'omaggio a Lucio emoziona l'Ariston

Con la chitarra tra il pubblico, in abiti "civili", giacca scura e camicia bianca, per ricordare il suo amico Lucio Dalla che tra meno di un mese avrebbe compiuto 80 anni.

Una carta vincente, come sempre, quella di Gianni Morandi, co-conduttore del festival di Sanremo, lui che di edizioni ne ha condotte tre, e insieme a Tozzi e Ruggeri ne ha vinta una nel 1987. E' tornato sul palco dell'Ariston con la sua personalissima verve, semplice e schietta.

Morandi si è commosso è ha vinto l'edizione 2023, non con una canzone, ma "di suo", come si dice, per quello che è. A inizio serata ha intonato Piazza Grande e poi Futura e Caruso con la standing ovation del pubblico dell'Ariston.

Sul podio è salito Marco Mengoni con la canzone "Due vite" e di lui ricordiamo "Tu Non Mi Basti Mai" e una super versione "Meri Luis" il 4 marzo 2013, durante il concerto omaggio a un anno dalla morte di Lucio e giorno del suo 70° compleanno.

Inossidabile Morandi? Gianni è una sicurezza. Alla fine della esibizione, Amadeus, si è detto "onorato" per aver condiviso con lui il palco, "Sono onorato io", ha risposto Morandi.