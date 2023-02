Sanremo e caso Fedez Bignami: le reazioni

Il viceministro e deputato bolognese Galeazzo Bignami sembra avere incassato il rap denuncia di Fedez sul palco di Sanremo, evitando accuratamente di reagire in qualsiasi modo, con l'obiettivo di non alimentare ancora l'argomento e sgonfiare la carica mediatica dell'attacco ricevuto. E' il bilancio a meno di 24 ore dalla performance del cantante milanese sul palco dell'Ariston, andata in scena ieri sera davanti a milioni di telespettatori.

Se Bignami ha scelto di non reagire, lo stesso non si può dire per Fratelli D'Italia: il partito di maggioranza rompe la consegna del silenzio. Il contrattacco con ironia del presidente della commissione cultura di Montecitorio Federico Mollicone: "Fedez si è autodefinito da solo con il titolo di un suo famoso disco, 'Comunisti col Rolex'", dice dopo aver premesso che "siamo in un paese democratico e libero per cui ognuno canta come vuole e dice quello che vuole anche al Festival di Sanremo".

A rincarare la dose ci ha pensato Francesco Giubilei, consigliere del ministro della cultura Sangiuliano. Anche lui se la prende con Fedez, che "usa il palco di Sanremo per fare un comizio politico contro il governo votato dalla maggioranza degli italiani dicendo "sparo cazzate ma non a spese dei contribuenti" e lo fa in onda sulla tv di Stato pagata dai contribuenti. Dovrebbe esibirsi al circo non a Sanremo", dice Giubilei.

Tornando a Bologna, tra i primi a farsi sfuggire qualche parola in merito è stato il 'collega' di Bignami sin dai tempi del consiglio comunale sotto le Torri, Marco Lisei, che sui social ha centellinato le parole, e mettendo nel mirino non tanto Fedez ma il festival stesso. "A tutto c'è un limite, sopratutto se lo fai con i soldi pubblici! Sanremo lo ha superato! Solidarietà a Galeazzo Bignami" ha commentato Lisei.

Tra chi invece ha salutato con favore la presa di posizione sotto forma di performance è stata la deputata veneta Alessandra Moretti, che ha twittato: "Che strano paese il nostro in cui ci si indigna perché Fedez porta sul palco di Sanremo la foto di un viceministro vestito da nazista, e non perché un viceministro vestiva i panni di un nazista".

Il rap di Fedez

A sollevare un nuovo polverone, nella seconda serata del Festival, ci ha pensato Fedez. Lo ha fatto con il suo free style intonato dalla Costa Crociere ormeggiata al largo della città dei fiori. Nel mirino del rapper milanese è finito anche il bolognese Galeazzo Bignami, nominato viceministro alle Infrastrutture nel Governo Meloni. Una sua foto in divisa nazista è infatti stata strappata dal cantante (e poi postata anche sui propri canali social) durante la performance con la quale ha colpito pure il Codacons e la ministra Eugenia Roccella (anche lei nata a Bologna), in riferimento alla questione dell'aborto.

