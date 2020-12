Sant'Orsola: i bambini della Pediatria in sella alla moto di Tatsuki Suzuki

Grande regalo per i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria del Policlinico Sant'Orsola, diventati veri e propri piloti! Le corsie dell'ospedale infatti, si sono trasformate in pista in sella alla moto di Tatsuki Suzuki: i bambini infatti, hanno potuto conoscere il pilota e Matia Casadei della SIC 58 Squadra CORSE, accompagnati da Paolo Simoncelli.

L'obiettivo, come spiega il Policlinico sui social, era quello di "regalare ai bambini il sogno, quello delle gare, delle moto e dei suoi eroi, che entrano magicamente e in maniera inaspettata in un luogo così distante da quel mondo fatto di colori, corse e campioni Un pomeriggio ricco di entusiasmo per i piccoli pazienti , che hanno ricevuto in dono anche diversi gadget del Sic. Grazie a Gruppo Pritelli per 'iniziativa".