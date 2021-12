Festival della canzone italiana 'Mia Martini', il bolognese SAVO vince il premio Bigazzi: "Adesso sogno Sanremo"

Si chiama Francesco Savoi Colombis, ha 20 anni, è di San Lazzaro di Savena ed è stato l'unico emiliano romagnolo a partecipare alla finale del Premio della Critica del Festival della canzone italiana "Mia Martini", vincendo il premio Giancarlo Bigazzi, che è sempre consegnato al brano con la migliore composizione. Il giovane, in arte SAVO, frequenta il conservatorio e nel mondo della musica ha già fatto strada. Lo abbiamo intervistato appena rientato a Bologna: "Suono il pianoforte da quando ho sette anni - racconta a Bologna Today - e ho iniziato a cantare nel coro della parrocchia.Nel corso degli anni ho unito le due cose con uno studio accademico, e adesso vorrei avviare una carriera da cantautore".

Come è arrivato a partecipare al Premio Mia Martini?

"Il concorso ovviamente già lo conoscevo, ma un giorno ho visto la pubblictà su internet. Ho approfondito, letto il regolamento e ho provato inviando una mia demo. A inizio estate ho partecipato alle fase preliminare, poi ho superato anche la prova radiofonica e sono arrivato alla finale".

Si è presentato con un brano dal testo molto forte...

"La canzone si chiama 'Domani', e racconta di un periodo abbastanza inquieto. E' stato composto insieme a Lorenzo Monduzzi, in arte Monduz, e parla di come essere diversi non è un male ma una cosa che contraddistingue. Pensiamo a un domani migliore, a un riscatto nel mondo, a un momento in cui la diversità, qualunque essa sia, non sia vista come qualcosa di strano, anzi. Un testo che vuole riflettere".

Il prossimo progetto o la prossima ambizione?

"Adesso siamo impegnati nella preparazione di un progetto musicale, ma il sogno nel cassetto è riuscire a partecipare a Sanremo Giovani l'anno prossimo".