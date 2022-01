Cosa ci fanno tante belle scarpe, tutte in fila sul gradino di una copisteria? Intanto diciamo dove siamo: via Fondazza , la prima Social Street della città. E' qui che chiunque abbia bisogno potrà prendere per sè un paio, chi ha invece, può lasciare: davanti alla copisteria di Marco spesso vengono lasciati abiti o libri da donare alle persone che ne hanno necessità.

Scarpe in fila in via Fondazza: sono per chi ne ha bisogno