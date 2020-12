San Benedetto, la ProLoco: "Raccolte 250 scatole di Natale, grazie a tutti"

Sono oltre 250 le Scatole di Natale consegnate a chi ne aveva bisogno nel territorio di San Benedetto Val di Sambro. "Un enorme grazie di cuore a tutta la nostra comunità - scrive sui social la ProLoco ValSambro - grazie a voi sono state raccolte più di 250 Scatole di Natale, che l'Associazione Nazionale Carabinieri ha già cominciato a consegnare, e che verranno distribuite anche dai Servizi Sociali del Comune nei prossimi giorni".

E ancora: " Un sentito ringraziamento va anche al Comune di San Benedetto Val di Sambro per il prezioso supporto e a tutti i volontari che hanno attivamente partecipato alla rete di raccolta. In queste feste così diverse dal solito, è stato bello essere partecipi di un progetto simile, senza tutti voi non sarebbe stato possibile".