Sciopero dei trasporti pubblici dopo il rinvio, è ancora polemica

I sindacati di base del settore trasporti di Sgb e Usb lo avevano spostato al 15 dicembre, dopo "la precettazione da parte del ministro dei Trasporti Salvini dello sciopero nazionale del Tpl di 24 ore - previsto per lunedì 27 novembre - regolarmente indetto dalle sigle dei sindacati di base, altamente rappresentativi nel settore, è tutt’altro che inaspettata".

E anche il fermo dsfferito non è esente dalle polemiche: "Io tutelo il diritto allo sciopero perché è un diritto costituzionale - fa sapere Matteo Salvini all'assemblea di Confimi Industria - però ho anche il dovere di garantire il diritto ad andare a lavoro degli italiani che non possono rimanere a piedi. Se porti sul tavolo uno sciopero di 24 ore allora no, per 24 ore non hai diritto di fermare il Paese".

Lo sciopero a Bologna

A Bologna sarebbero a rischio i servizi Tper (bus e corriere), nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Lo sciopero riguarderebbe anche il personale dedicato al “Marconi Express” (Peopmple mover - ndr) il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di lunedì 27 novembre.