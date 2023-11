Sciopero 17 novembre, si fermano anche scuola e università: presidio in Piazza Nettuno

L'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e le parti sindacali di ieri, 14 novembre, si è concluso con una precettazione, ossia la riduzione del fermo da 8 a 4 ore (dalle 9 alle 13), ma Cgil e Uil confermano lo sciopero generale contro la legge di bilancio "per investire nella conoscenza, per una nuova politica sociale, contrattuale ed economica, per difendere la Costituzione e il diritto di sciopero", fanno sapere. Anche il Garante sugli scioperi aveva confermato la mancanza dei requisiti dello "sciopero generale" in quanto esclude numerosi settori".

Venerdì 17 novembre 2023 è sciopero generale quindi per l’intera giornata di tutto il personale di scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale.

Cgil e Uil organizzano manifestazioni a Bologna e Imola, ore 9.30 P.zza del Nettuno Bologna, Ferrara, ore 10 C.so Ercole I D’Este, Forlì Cesena, ore 10.30 P.zza Ordelaffi Forlì, Modena, ore 9 P.zza 1° Maggio, Parma, ore 10 P.zza Garibaldi, Piacenza, ore 9.30 P.zza Cavalli, Ravenna, ore 10 P.zza XX Settembre, Reggio Emilia, ore 9 V.le Montegrappa e Rimini, ore 10 P.zza Tre Martiri.

"Insieme a Cgil e Uil e insieme alle studentesse e agli studenti che in quella stessa giornata si mobiliteranno, le lavoratrici e i lavoratori dei settori della conoscenza saranno nelle piazze anche della nostra Regione per manifestare tutta la loro contrarietà ai contenuti della legge di Stabilità e, in generale, alle politiche di questo

Governo che, anziché affrontare i problemi reali del Paese, vara provvedimenti che acuiscono esclusione, povertà e disuguaglianze. Se non si investe sulla 'conoscenza' si dimostra di non avere una visione sul futuro, se si taglia sulla “conoscenza” non si dà una prospettiva al Paese".

Dopo lo scontro con il ministro i sindacati intendono difendere il diritto allo sciopero "fortemente pregiudicata da un atto politico e violento del governo che violando la Costituzione precetta i lavoratori che intendono aderirvi".

Lo sciopero del 17 novembre quindi "è una dichiarazione contro un insieme di iniziative e proposte ingiuste e sbagliate ed è l’occasione per rilanciare un’idea alternativa di Paese capace di garantire davvero un futuro democratico ai giovani, ai lavoratori, alle lavoratrici", concludono Cgil e Uil.