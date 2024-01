Sciopero 24 gennaio, a rischio i bus e gli aerei al Marconi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bus Tper fermi il 24 gennaio per lo sciopero proclamato dai sindacati di base. Fermo anche il trasporto aereo all'aeroporto Marconi.

I llavoratori dei trasporti della città di Bologna, fanno sapere i sindacati si ritrovano alle ore 11.30 sotto la Prefettura in piazza Roosevelt: "Una piazza che rilancerà tutto il malcontento e l'oggettivo disagio del personale che sta vivendo la contraddizione di dover garantire al meglio un servizio pubblico in una condizione di crescente difficoltà. Dopo mesi di annunci e di incontri su come preparare l'introduzione della Città 30, tutti i nodi fin dall'inizio evidenziati e mai chiariti sono venuti al pettine".

Bus in sciopero il 24 gennaio

A rischio il servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere): lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Quindi, i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, People Mover, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di mercoledì 24 gennaio.

Imola: verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara: saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Sempre per mercoledì 24 gennaio, l’Organizzazione Sindacale USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore del settore Trasporto Pubblico Locale che, per il personale Tper dei servizi all’utenza: si svolgerà dalle ore 12.30 alle ore 16.30: tale fascia oraria rientra in quella, più ampia, di effettuazione degli scioperi di 24 ore.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Aerei fermi al Marconi

Sciopero del trasporto aereo di 4 ore, dalle 13.00 alle 17.00, proclamato da UGL-TA e UNICA, potranno pertanto verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Il Marconi raccomanda di contattare la propria compagnia aerea. Saranno garantite le prestazioni indispensabili secondo norma vigente.

