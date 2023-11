Si sciopera ancora il 24 novembre, corteo in città: chi si ferma

Nell'ambito delle giornate di mobilitazione indette da Uil e Cgil che seguono allo sciopero generale del 17 novembre scorso, in Emilia-Romagna, e nelle regioni del nord Italia, per venerdì 24 novembre è previsto il fermo di otto ore dei settori privati, quindi per l'intera giornata lavorativa. Per l'occasione a Bologna sarà organizzato un corteo in partenza alle ore 9 da piazza XX Setttembre.

Voli aerei

Il trasporto aereo sciopererà per di 24 pre, quindi, avverte l'Aeroporto Marconi, potranno verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Per informazioni sui voli, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea.

Hera

Il Gruppo Hera informa che, in seguito alla concomitanza di uno sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di venerdì 24 novembre da diverse Organizzazioni Sindacali, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti dalla Multiutility, compresi call center e sportelli commerciali.

Si ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.

Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, per le principali pratiche commerciali, i clienti potranno usufruire dello sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera. it, il servizio telefonico di consulenza commerciale ai numeri verdi 800.999.500 (clienti famiglie) e 800.999.700 (clienti business), con chiamata gratuita sia da telefono fisso sia da cellulare, e l’app My Hera.

Autobus e People mover

Il 27 novembre altra mobilitazione in vista. Si fermerà il personale Tper per effetto di uno sciopero proclamato dai sindacati di base: qui le modalità nel dettaglio sulle corse bus garantite e non e sul servizio del Marconi Express

(notizia in aggiornamento )