Controllori di volo in sciopero: partenze a rischio al Marconi, i voli garantiti

A causa dello sciopero nazionale de settore aereo, proclamato per il 3 maggio, potranno verificarsi cancellazioni e disagi all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

L'agitazione riguarda i controllori di volo, ma anche lavoratori della compagnia Vueling e il personale navigante di Air Dolomiti. Per tutti, braccia incrociate dalle 13 alle 17. Lo scalo bolognese consiglia di "contattare la propria compagnia aerea".

E' garantita l'assistenza ai voli, in base alla legge 146/1990 e in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali "in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso: A) tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. B) seguenti voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale" fa sapere Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

Il 19 maggio è stato proclamato da Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, il primo sciopero nazionale dei lavoratori dell’handling aeroportuale.