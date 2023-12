Sciopero di 4 ore invece di 24: bus e People mover a rischio

4 ore invece di 24. Con queste modalità si terrà lo sciopero dei trasporti previsto per oggi, venerdì 15 dicembre, proclamato dai sindacati di base,e precettato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Il sindacato Usb ha Indetto una conferenza stampa presso il Deposito TPER Due Madonne (Via Due Madonne, 11) alle ore 9.30, nella quale saranno illustrate le ragioni dell’azione sindacale: "Siamo di fronte alla terza ordinanza di riduzione in poco più di due mesi. Non c’è mai stato alcun 'grave e imminente pregiudizio per la mobilità' - scrivono in un nota - , condizione necessaria per una precettazione. USB ha depositato un ricorso d’urgenza presso il TAR per chiedere la sospensiva dell’ordinanza e siamo consapevoli che il mancato rispetto della precettazione prevede una sanzione per le organizzazioni sindacali da 2.500 a 50.000 euro al giorno. Sia chiaro che il 15 dicembre le lavoratrici e lavoratori potranno e si dovranno scioperare regolarmente dalle 9.00 alle 13.00, fatto salvo il rispetto di fasce garantite previste dagli accordi aziendali e locali".

Per il sindacato "oggi serve un atto formale e politico di disobbedienza per poter cominciare a rompere questo assedio al nostro diritto di scioperare in Italia e poter ricominciare a essere più liberi e senza ricatti di multe domani. Senza sciopero i lavoratori sono disarmati, più poveri e in balia di padroni sempre più arroganti; ecco perché difenderlo è vitale e non ci possono certo spaventare le multe minacciate da Salvini".

Nel pomeriggio è stata organizzata una manifestazione a Roma sotto le finestre del ministro Salvini.

Le modalità di sciopero Tper

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Più precisamente, al mattino, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.45.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 15 dicembre.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.50 del mattino.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.45 del mattino.