8 marzo 2023, giornata di scioperi in città: i servizi garantiti e non

Per l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, le Associazioni sindacali Slai Cobas per il Sindacato di Classe, CUB, USB, ADL Cobas e Cobas Sanità Università e Ricerca, USI-CIT, USI Educazione, CUB Sanità e USB PI hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi.

Dai trasporti pubblici fino alla sanità. La mobilitazione interessa vari comparti. Possibili disagi in vista.

Sciopero trasporti

Nel dettaglio mercoledì prossimo il personale viaggiante dei servizi Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) sarà coinvolto nel fermo di 24 che si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. ( Mezzi Tper e People Mover, servizi garantiti e non l'8 marzo)

Possibili disservizi anche per l'utenza delle Ferrovie. Lo sciopero di 24 ore indetto per mercoledì 8 marzo potrà infatti comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, mentre i treni Regionali possono subire variazioni. (QUI I DETTAGLI: Sciopero ferroviario di 24 ore l'8 marzo: i treni garantiti)

Sanità e Hera, possibili disagi in vista

Si fermerà anche la sanità. In città il fermo "interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e gli operatori della dirigenza medica e veterinaria, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa". L’Azienda USL di Bologna assicura i livelli minimi di attività previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dall’accordo sindacale in caso di sciopero. ( QUI I DETTAFLI : 8 marzo, in sciopero anche i servizi sanitari)

Potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento anche di alcuni servizi Hera, che garantisce solo le prestazioni minime, assicurate per legge. Nello sciopero non sarà coinvolto il settore dell’energia.(QUI DETTAGLI: Sciopero 8 marzo, possibili disservizi Hera

notizia in aggiornamento