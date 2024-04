Sciopero generale, a rischio bus e treni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Stop dei settori privati per lo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL, giovedì 11 aprile 2024. In particolare saranno a rischio i trasporti.

I treni FS Italiane e Italo, dall'Alta Velocità ai Regionali si fermeranno dalle ore 09:01 alle ore 13:00: "Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".

Una mobilitazione indetta a sostegno delle rivendicazioni: zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale, per un nuovo modello sociale di fare impresa.

Bus e People Mover

Per bus urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso la periferia – e viceversa – con orari di partenza fino alle 12:50. Si ferma anche la navetta stazione-aeroporto People Mover.

