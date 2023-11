Treni, scuola e sanità: oggi lo sciopero delle polemiche, sindacati sotto il Nettuno

Dai trasporti, sanità, a scuola e università con un presidio a Bologna a partire dalle 9.30, in Piazza Nettuno. Tra polemiche e precettazioni, è attivato il giorno dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la Manovra del Governo. I sindacati hanno dimezzato il fermo dei trasporti, non senza stoccate: "Un atto che nella storia del nostro paese, con queste forme, non è mai avvenuto - ha dichiarato il leader Cgil Maurizio Landini, - non è mai avvenuto che un governo intervenisse per precettare e impedire ai lavoratori di esercitare un diritto allo sciopero, un diritto soggettivo, individuale, messa oggi in discussione".

Restano proclamate da Uil e Cgil cinque giornate di mobilitazione: scioperi di otto ore con presidi in molte piazze italiane e declinazioni territoriali, la volta dell'Emilia-Romagna e delle regioni del nord è il 24 novembre.

Si fermano il pubblico impiego per 8 ore e i lavoratori delle poste.

Trasporti

Si fermeranno dalle 9 alle 13 i treni, il personale di autostrade e Anas. Sono esclusi dal fermo i dipendenti Tper (bus), è coinvolto invece il personale delle aziende Autoguidovie, Cosepuri, Saca e Coerbus - e delle relative aziende associate - nel rispetto delle fasce di garanzia.

Lo sciopero è indetto anche per i dipendenti dell’azienda che gestisce il servizio delle biglietterie Tper; pertanto, venerdì 17 novembre gli sportelli dei Punti Tper di Bologna e Imola potranno essere chiusi o subire riduzioni di operatività in conseguenza dell’astensione del personale.

Scuola e università

Stop per tutto il settore della conoscenza, scuole e università.

Sanità

Ausl Bologna “garantisce i livelli minimi di attività previsti in caso di sciopero”.