Sciopero treni di 24 ore: non ci saranno le fasce di garanzia

Sarà un fine settimana difficile quello del 4 e 5 maggio per chi vorrà prendere il treno. Dalle ore 21:00 di sabato 4 maggio alle ore 20:59 di domenica 5 maggio, infatti, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord proclamato dalla sigla sindacale CAT per il rinnovo contrattuale. Trattandosi di un fine settimana non sono previste fasce di garanzia.

I treni possono subire variazioni o cancellazioni e, come sempre, l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Il 6 maggio si ferma anche il personale viaggiante Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere), anche in questo caso per 24 ore.