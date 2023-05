Sconto in bolletta per i clienti colpiti dalle alluvioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Gli eventi atmosferici record degli ultimi giorni che hanno causato alluvioni in Emilia-Romagna stanno mettendo a dura prova i cittadini e le aziende delle provincie di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini in un totale di 24 comuni colpiti dall'alluvione ovvero: Bologna, Budrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Imola, Mordano, Conselice, Lugo, Massa Lombarda, Sant’Agata sul Santerno, Cotignola, Solarolo, Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Bagnacavallo, Forlì, Cesena, Cesenatico, Gatteo Mare, Gambettola, Savignano sul Rubicone, Riccione. Al fine di agevolare i cittadini e le aziende colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Net Global srl ha deciso che per tutti i clienti, la cui linea ad internet 4ALL sia attiva nei comuni sopra citati alla data del 17 Maggio 2023, sarà applicato automaticamente uno sconto in bolletta pari ad una mensilità di canone internet secondo il piano tariffario previsto per ogni singola utenza, indipendentemente dalla tecnologia e dal tipo di contratto (privato o business) attivo. Gli utenti interessati saranno avvisati a mezzo email e riceveranno lo sconto direttamente nel prossimo ciclo di fatturazione ovvero con la bolletta del trimestre Luglio-Agosto-Settembre in caso di pagamento trimestrale oppure con la bolletta di Gennaio 2024 in caso di pagamento annuale. Segnaliamo ai clienti dei comuni interessati dall'alluvione che per qualsiasi problematica legata alla connessione e causata dall'alluvione è necessario provvedere a contattare tempestivamente la nostra assistenza tecnica secondo le metodologie esposte alla pagina https://4all.it/assistenza/ al fine che sia possibile per 4ALL attivarsi per una quanto più rapida risoluzione di eventuali guasti dipendentemente dalla praticabilità del terreno e delle zone alluvionate. Net Global srl esorta tutti i cittadini delle zone colpite, propri clienti e non, a rimanere al sicuro e a seguire le disposizioni della Protezione Civile e di tutte le autorità preposte.