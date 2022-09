Scuola di legalità democratica, sottoscritto accordo tra Comune e Regione

È stato sottoscritto in questi giorni l'accordo tra il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo del progetto Scuola di legalità democratica, cofinanziato con i fondi della Legge Regionale 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili". Il progetto ha anche ottenuto il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna e si avvale della collaborazione di Avviso Pubblico.

"Scuola di legalità democratica - fa sapere in una nota l'amministrazione comunale - ha come obiettivo principale quello di porre al centro dell'azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali e illegali la formazione trasversale e la promozione di una cittadinanza attiva e responsabile, tra i giovani e nel mondo economico e professionale."

In cosa consiste il progetto

Il Comune spiega nel dettaglio come si articola il progetto.